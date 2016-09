Spiegel TV Wissen 21:00 bis 21:55 Dokumentation Michael Mosley Was ist Persönlichkeit? GB 2013 Merken Michael Mosley erforscht die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie unsere Persönlichkeit geprägt wird - und ob man seine Persönlichkeit verändern kann. Mosley ein Pessimist, der sich ständig um die Zukunft sorgt. Er will deshalb optimistischer werden. Im Selbsttest probiert er zwei Techniken, um diesen Aspekt seiner Persönlichkeit zu verändern - mit überraschenden Ergebnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Michael Mosley