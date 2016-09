Spiegel TV Wissen 17:40 bis 18:30 Reportage Will ich wissen! Edle Zeitmesser D 2012 Merken Edle Zeitmesser - Sie bestimmen unser Leben: ein Alltag ohne Uhren ist heute nicht mehr vorstellbar. Für die einen sind sie Mittel zum Zweck, für andere Objekte der Begierde. In Hamburg hat sich eine kleine Manufaktur auf die Herstellung von außergewöhnlichen Chronometern spezialisiert. Liebhaber können sich hier ihren Traum von der exklusiv für sie gefertigten Uhr erfüllen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Will ich wissen!