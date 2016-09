Spiegel TV Wissen 15:25 bis 16:10 Reportage Frauen in der Chirurgie - Eroberung einer Männerdomäne D 2015 Merken Frauen in der Chirurgie - Eroberung einer Männerdomäne: Während die Zahl weiblicher Studienanfänger in der Medizin überwiegt, entscheiden sich nur wenige Frauen für das Fach Chirurgie. Mit nicht einmal 20 Prozent ist ihr Anteil in deutschen Operationssälen nicht gerade üppig. In leitenden Funktionen ist ihre Zahl verschwindend gering. SPIEGEL TV WISSEN begleitet Chirurginnen in ihrem Klinikalltag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauen in der Chirurgie - Eroberung einer Männerdomäne