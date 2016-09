ZDF neo 23:25 bis 00:20 Serien Masters of Sex Im Bann der Pheromone USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Skeptisch beobachtet Dr. Masters in seiner Praxis, dass sich Virginia immer besser mit ihrem neuen Sponsor, dem New Yorker Duftstoff-Fabrikanten Dan Logan, versteht. Für Masters und Johnson wird es derweil immer schwieriger, sich zu einem Schäferstündchen zu treffen. Virginia hat immer noch ihre Eltern zu Besuch, und in einem großen Hotel wird das prominente Autorenpaar sofort an der Rezeption erkannt. William bläst daraufhin zum Rückzug. Seine knappe Zeit verbringt der Doktor mit seinem Nachbarn Paul Edley (Ben Koldyke) und seinem Sohn Johnny (Jaeden Lieberherr), der dem stets abwesenden Vater komplett entfremdet ist. Beim American Football lassen sich anscheinend zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Paul trainiert die Jungen, William wird sein Assistenz-Trainer. Am Spielfeld hat William eine Wiederbegegnung mit Dennis (Blake Morgan Ferris), dem Jungen, der seinen Sohn Johnny in der Schule geschlagen hatte und dem Masters daraufhin eine Lektion erteilte. Doch Masters gelingt es wenige Zeit später, sich mit Dennis zu vertragen - eifersüchtig beobachtet von Johnny. Libby Masters (Caitlin Fitzgerald) meint, Sport sei nicht die richtige Betätigung für ihren sensiblen Sohn. Immer wieder führt die unterschiedliche Erziehungsstrategie zu Konflikten zwischen dem Paar. Außerdem kümmert sich Libby liebevoll um ihre Nachbarin Joy (Susan May Pratt), die ganz plötzlich zum Pflegegefall wurde. Heimlich hat Libby Joys Wohnung übernommen. In der Zeit, die sie dort verbringt, fühlt sie sich frei und sorglos. Joy wollte das Appartement, von dem ihr Mann Paul nichts weiß, nach ihrer Trennung von Paul beziehen, doch die Gehirnblutung brachte Joy um ihre Zukunft. Erst als Libby in einem Streit Paul von der Wohnung erzählt, erfährt dieser, dass seine Frau ein Leben ohne ihn plante. Die Praxis erhält unterdessen jeden Tag rund 1000 Briefe, die Jane (Heléne Yorke) teilweise beantworten soll. Janes Mann Lester (Kevin Christy) muss auf dem Fahrrad schwitzen. Im Auftrag von Dan Logan sollen Masters und Johnson erforschen, ob es bestimmte Gerüche gibt, die eine sexuelle Reaktion auslösen. Sie sind auf der Spur der Pheromone. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Isabelle Fuhrman (Tessa Johnson) Michael O'Keefe (Harry Eshelman) Kevin Christy (Lester Linden) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Michael Weaver Drehbuch: David Flebotte Kamera: Chris Manley Altersempfehlung: ab 16