ZDF neo 22:30 bis 23:25 Serien Masters of Sex Die Kurvatur der Sehnsucht USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach zehnjähriger Forschungsarbeit veröffentlichen Masters und Johnson ihr Buch "Die sexuelle Reaktion". Staffel drei schildert, wie es beruflich und privat mit den beiden weitergeht. Tessa hat ohne Wissen Virginias deren Eltern eingeladen. Als diese unerwartet vor der Tür stehen, endet für Dr. Masters ein Treffen mit seiner Geliebten mit einem schmerzhaften Fenstersturz. Tessa will, ohne es aussprechen zu müssen, die Mutter als Geliebte ihres Arbeitgebers entlarven. Doch noch ist Virginia (Lizzy Caplan) nicht aus der Deckung gekommen. Also unternimmt Tessa einen weiteren Versuch, ihre Mutter zu überführen. Immerhin kriegt die Oma (Frances Fisher) zu Tessas Befriedigung nun endlich mit, was läuft und gibt Virginia einen "Rat unter Frauen". Virginia erkennt, dass ihre Mutter ihren beruflichen Erfolg nur für zweitrangig hält. Hoher und unerwarteter Besuch bei Dr. Masters (Michael Sheen). Kanzler Fitzhugh (Garrett M. Brown) sucht ihn in einer persönlichen Angelegenheit auf. Masters verlangt eine Gegenleistung. Margaret kommt nicht damit zurecht, dass Graham (Tate Donovan) neben ihr noch eine jüngere Geliebte, Jo (Julie Ann Emery), hat. Margaret verlässt Graham. Als sie Barton (Beau Bridges) trifft, gesteht sie ihrem Ex-Mann, wie einsam sie sich fühlt, da auch Tochter Vivian den Kontakt zu den Eltern nach deren Scheidung abgebrochen hat. Barton kann sich endlich dazu durchringen, Vivian anzurufen und ihr die wahren Gründe für das Ende der Ehe zu nennen. Masters' Sohn Johnny (Jaeden Lieberher) wird von seinem Schulkameraden Dennis verprügelt. Masters lauert Dennis (Blake Morgan Ferris) auf und klärt das Problem wenig pädagogisch. Ehefrau Libby (Caitlin Fitzgerald) ist entsetzt. Doch den Doktor kümmern Alltagsangelegenheiten wenig. Im Triumph kehrt er mit einem Vortrag an seine alte Universität, die Washington University, zurück. Auf die Frage, welchen Stellenwert die Liebe bei seinen Forschungen spiele, holt er zu einem blumigen Vergleich aus und landet bei der Schwerkraft. Tosender Applaus ist die Folge. Blickt man durch das Fenster von Dr. Masters' Büro sieht man in der dritten Staffel von "Masters of Sex" eines der berühmtesten Monumente der USA - einen Stahlbogen, das "Jefferson National Expansion Memorial", auch "Gateway Arch". Er wird auch im Dialog erwähnt. Der Bogen wurde im Jahr 1965 nach vier Jahren Bauzeit fertiggestellt. Das Monument erinnert an die Erweiterung der USA, die Eroberung der "Frontier" im Westen, aber auch den Erwerb Louisianas im Süden. Der Bogen ist begehbar und hat ein Besucherzentrum. 2015 feierte das berühmte Monument seinen 50. Geburtstag. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. William Masters) Lizzy Caplan (Virginia Johnson) Caitlin Fitzgerald (Libby Masters) Annaleigh Ashford (Betty DiMello) Beau Bridges (Barton Scully) Tate Donovan (Graham Pennington) Isabelle Fuhrman (Tessa Johnson) Originaltitel: Masters of Sex Regie: Adam Arkin Drehbuch: Esta Spalding Kamera: Jeff Jur Altersempfehlung: ab 16