ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mysterien des Weltalls Der sechste Sinn USA 2010 Stereo 16:9 Merken Können wir die Welt durch unsere fünf Sinne wahrnehmen? Oder gibt es den sechsten Sinn? Einst belächelt, beschäftigen sich heute Physiker, Philosophen und andere mit dieser Frage. Die großen Fragen der Menschheit, Leben und Tod, Zeit und Unendlichkeit - eine Reise bis an die Grenzen menschlichen Wissens. Hollywood-Star Morgan Freeman führt auch durch die zweite Staffel der Reihe, in der die klügsten Köpfe der Wissenschaft ihre Gedanken offenbaren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole