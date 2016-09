ZDFinfo 13:35 bis 14:20 Dokumentation Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff CDN, GB 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Verborgen in den Fluten des Atlantiks vor der amerikanischen Ostküste liegt seit dreihundert Jahren das Wrack eines sagenumwobenen Schiffs. War dies das Schiff des Piratenkapitäns Blackbeard? Seit fast zwei Jahrzehnten untersuchen Teams von Fachleuten nun das Wrack. Welche Rolle könnte das Schiff in Blackbeards Geschichte gespielt haben? Anhand tausender bereits geborgener Artefakte versuchen sie das Geheimnis des Schiffes zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treasures Decoded