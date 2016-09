ZDF neo 21:45 bis 22:30 Krimiserie Letzte Spur Berlin Folge: 45 Klickzahlen D 2016 2016-09-29 04:20 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der 18-jährige Webvideo-Star Rayk will eine verlorene Wette einlösen und vor der Kamera seines jüngeren Bruders Ole von einer Brücke in die Spree springen - doch dann ist Rayk verschwunden. Weder Ole, der mit Rayk das Brüder-Duo in ihrem erfolgreichen Videokanal "Die Cobies" verkörpert, noch Rayks Mutter Swantje können sich sein Verschwinden erklären. Erste Nachforschungen ergeben, dass Rayk Jacobsen von jemandem aus der Videokanal-Szene bedroht wurde. Auf eine konkrete Spur stoßen die Ermittler, als sie einen heimlich verhandelten Vertrag finden: Der sonst so sorgsam auf seine Unabhängigkeit bedachte Rayk wollte sich darin langfristig an das Multi-Channel-Network GlamStrader binden. Der Media-Director des Networks, Thorsten Breitz, geht als Liebhaber von Rayks Mutter Swantje praktischerweise im Hause Jacobsen ein und aus. Die Ermittler vermuten, dass Breitz Rayk mit einem Druckmittel zur Verhandlung gezwungen hat. Und dieses Druckmittel muss etwas mit einem erschütternden Ereignis in der Vergangenheit von Rayks Familie zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans-Werner Meyer (Oliver Radek) Jasmin Tabatabai (Mina Amiri) Bert Tischendorf (Mark Lohmann) Josephin Busch (Lucy Elbe) Maria Simon (Swantje Holthusen) Tilman Pörzgen (Rayk Jacobsen) Adrian Benjamin Moore (Ole Jacobsen) Originaltitel: Letzte Spur Berlin Regie: Samira Radsi Drehbuch: Linus Foerster Kamera: Stefan Unterberger Musik: Dirk Leupolz