ZDF 00:50 bis 02:35 Actionfilm Safe House USA, SA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige CIA-Agent Tobin Frost (Denzel Washington) hat die Seiten gewechselt und verkauft geheime Informationen. Als er auf der Flucht in der südafrikanischen Metropole Kapstadt Zuflucht sucht, fällt er dem ambitionierten Nachwuchsagenten Matt Weston (Ryan Reynolds) in die Hände. Als Westen den Abtrünnigen in einem von der CIA eingerichteten "Safe House" mittels Folter einer Befragung unterzieht, wird das Gebäude von einem Killerkommando überfallen. Weston kann in letzter Minute mit seinem Gefangenen fliehen. Die beiden stellen sich nun die Frage, wer das "Safe House" verraten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Tobin Frost) Ryan Reynolds (Matt Weston) Vera Farmiga (Catherine Linklater) Brendan Gleeson (David Barlow) Sam Shepard (Harlan Whitford) Rubén Blades (Carlos Villar) Nora Arnezeder (Ana Moreau) Originaltitel: Safe House Regie: Daniel Espinosa Drehbuch: David Guggenheim Kamera: Oliver Wood Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16