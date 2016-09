ZDF 19:25 bis 20:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Der Letzte seiner Art D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Zurück von seinem Aufenthalt in Aschaffenburg, führt Stadlers erster Fall zum letzten Fassmacher Rosenheims. Siegbert Strobel liegt erschlagen auf dem Gelände seiner Firma. Eine erste Spur führt Stadler und König zu Nina Dörflinger. Die Inhaberin einer Brauerei will aus wirtschaftlichen Gründen keine Holzfässer mehr von Strobel beziehen und die Zusammenarbeit aufkündigen. Kam es darüber zu einem tödlichen Streit? Ein Gespräch mit Dörflingers Vorzimmerdame, Emmi Riedmair, bestätigt, dass Strobel die Entscheidung mit allen Mitteln abwenden wollte. Auf der Liste der Verdächtigen steht auch Lennart Fritsch, der engste Mitarbeiter des Opfers. Wie sich herausstellt, hatte er ein Verhältnis mit Strobels Ehefrau Jasmin. Der Verdacht liegt nahe, dass Strobel hinter die Affäre gekommen war und deshalb sterben musste. Haben Fritsch und Frau Strobel vielleicht gemeinsame Sache gemacht? Während die Cops ermitteln, bekommt Frau Grasegger Besuch von ihrem Neffen, Freddy Hautzenberger, der im Kommissariat und außerhalb für jede Menge Wirbel sorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Fischer (Anton Stadler) Mark-Alexander Solf (Sebastian König) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Gert Achtziger) Benedikt Blaskovic (Andreas Lorenz) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Sabine Berchter Musik: Dieter Schleip