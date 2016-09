ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Was ist im Hausflur erlaubt? Fachanwältin Sibylle Voßbeck erklärt / Rinderroulade: Kochen mit Armin Roßmeier / Apfel-Mandel-Torte: Backen mit Heinz-Richard Heinemann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf die Bühne wollte er schon immer: Was liegt da für einen gebürtigen Kölner näher als der Karneval? Damit fing für Guido Cantz alles an. Seit 1991 tritt er bis zu 250 Mal pro Session als Redner im Kölner Karneval auf. Von 2000 bis 2011 moderierte er die ZDF-Sendung "Karnevalissimo". Doch so wichtig der Karneval auch für ihn ist, darauf reduzieren lässt er sich nicht. Seit Jahren ist Guido Cantz regelmäßiger Gast in Comedy-Shows, zum Beispiel bei "Genial daneben", außerdem moderierte er die Game-Show "Deal or no Deal". Im April 2010 trat er bei "Verstehen Sie Spaß?" die Nachfolge von Frank Elstner als Moderator an. Seit einigen Jahren ist er auch mit eigenen Bühnenprogrammen auf Tour. "Blondiläum - 25 Jahre Best of Guido Cantz" - das ist der Titel seiner aktuellen Comedy-Tour. Gast: Chris de Burgh Musiker Der irische Sänger und Komponist Chris de Burgh hat weltweit mehr als 45 Millionen Alben verkauft. Mehr als 200 Mal wurde er mit Gold oder Platin ausgezeichnet. Hits wie "Lady in Red", "Don't Pay the Ferryman" oder "High on Emotion" sind Evergreens. Der Sohn eines britischen Diplomaten kam in Argentinien zur Welt. Erst mit sechs Jahren kehrte Christopher John Davison - so sein bürgerlicher Name - mit seiner Familie zurück in die Heimat, wo sie ein Schloss im Südosten Irlands bewohnten. Hier ging er zur Schule und lernte das Gitarre spielen. Chris de Burgh studierte Romanistik und Anglistik in Dublin, doch seine Leidenschaft galt der Musik. 1972 erhielt er seinen ersten Plattenvertrag, 1974 veröffentlichte er sein Debütalbum "Far Beyond These Castle Walls" - unter dem Namen Chris de Burgh. Jetzt erschien sein 21. Album "A better world", mit dem er 2017 auf Tour geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Guido Cantz (Moderator), Chris de Burgh (Musiker) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 259 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:17

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 59 Min.