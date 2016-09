Phoenix 01:30 bis 02:15 Dokumentation Bewegte Republik Deutschland Die Deutschland-Maschine 1989 - 2014 D 2014 2016-09-28 08:15 Live TV Merken Nach der Wiedervereinigung scheinen die Möglichkeiten unendlich. Zunächst schaut die Welt fasziniert auf die neue Leichtigkeit der Deutschen. Techno und Musikfernsehen regieren die Jugendkultur, Schriftsteller machen daraus Popliteratur. Doch ganz so einfach fällt den Menschen das Zusammenleben nicht. Die westliche Lebenswelt wirft in Ostdeutschland dunkle Schatten. Die Enttäuschung über die Folgen der Wiedervereinigung vertieft den Graben zwischen "Besserwessis" und "Jammerossis". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bewegte Republik Deutschland

