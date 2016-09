Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bewegte Republik Deutschland Geteilter Himmel 1949 - 1989 D 2014 2016-09-27 00:45 Merken 40 Jahre lang findet deutsche Kultur auf zwei Seiten der innerdeutschen Grenze und zwischen zwei Machtblöcken statt. Zunächst entscheiden sich viele Künstler für die DDR als Wahlheimat, sehen im neuen Modellstaat das "bessere Deutschland". Berthold Brecht und Helene Weigel erhalten mit dem Berliner Ensemble ihr eigenes Theater. Die DEFA produziert mit üppiger Ausstattung Qualitätsfilme. Landesweit pflegen Theater und Orchester das klassische Kulturerbe, ihre schiere Zahl stellt den Westen mühelos in den Schatten. Auch in Sachen Unterhaltung liefern sich Ost und West ein Wettrennen, vom Sandmännchen bis zum Indianerfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bewegte Republik Deutschland