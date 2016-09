NDR 01:15 bis 03:15 Talkshow NDR Talk Show D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Bastian Pastewka, Schauspieler Bastian Pastewka gehört zu den wandelbarsten Künstlern Deutschlands: Er ist ein fantastischer Parodist, ein begnadeter Komiker und ein anerkannter Charakterdarsteller, der mit der Goldenen Kamera und bereits achtmal mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet wurde. Dreimal war er für den Adolf-Grimme-Preis nominiert, 2008 hat er ihn bekommen. Und er ist ein leidenschaftlicher Synchronsprecher. Mehrfach verlieh er schon Figuren in Animationsfilmen seine Stimme. Am 22. September startet der Kinofilm "Der Vollposten". Darin spricht Bastian Pastewka die Hauptrolle: einen italienischen Provinzbeamten, der sich verzweifelt an seine Festanstellung klammert. Anke Engelke, Schauspielerin Mit dem Sketchformat "Ladykracker" wurde Anke Engelke zu Deutschlands Comedy-Queen. Mit zwölf Jahren begann sie, im Radio zu moderieren, mit 13 Jahren im Fernsehen. Seitdem kann sie auf eine beispiellose Laufbahn als Schauspielerin, Entertainerin und Moderatorin zurückblicken. Jetzt ist sie wieder im Kino zu hören: als Synchronstimme der blauen Doktorfisch-Dame Dorie. Denn 13 Jahre nach dem Oscarprämierten Animationsfilmklassiker "Findet Nemo" gibt es die Fortsetzung der Geschichte um den kleinen Clownfisch Nemo und seine Freunde. In "Findet Dorie" gibt es für die DoktorfischDame mit dem Gedächtnisproblem ein Wiedersehen mit ihrer verloren geglaubten Familie. Warum Dorie immer noch einer ihrer liebsten Synchronrollen ist, erzählt Anke Engelke in der "NDR Talk Show". Wigald Boning, Komiker und Autor Skurril, charmant, humorvoll und abenteuerlustig. So kennt man den Komiker, Moderator, Musiker und Autor Wigald Boning. Sein letztes Unterfangen war ein ungewöhnliches Experiment. Von August 2015 bis März 2016 hat er draußen im Freien übernachtet, bei Sonne, Regen, Sturm, Schnee. Welche Pressetext aktualisiert jkl Erfahrungen er dabei gemacht hat, wie die Reaktionen auf sein Selbstexperiment waren und warum er damit aufgehört hat, erzählt er in der "NDR Talk Show" und in seinem neuesten Buch: "Im Zelt. Von einem der auszog, um draußen zu schlafen". Darüber hinaus wird er von seiner neuen Doku-Reihe "Wigald & Fritz - die Geschichtsjäger" berichten, die ab November auf dem TV-Sender HISTORY läuft. Pierre M. Krause, Moderator und Entertainer Moderationstalent, Fernsehpreisträger und ewiger Lausbub: Seit zehn Jahren gestaltet und moderiert der badische Moderator die "SWR3 latenight", die immer freitags gegen Mitternacht im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird. Der wortgewandte Quereinsteiger in die Medienwelt gilt als einer der Hoffnungsträger des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Dabei verlief Krauses Leben nicht schnurgerade. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, danach leistete er in einem Pflegeheim Zivildienst, wo er prompt den Klinikfunk moderierte. Aus dem Hobby wurde ein Beruf. Pierre M. Krause galt im Fernsehen lange Jahre als der "junge Wilde vom Dienst". Zwei Mal schnupperte der inzwischen 39-jährige Karlsruher am Grimme-Preis. Ab 27. September gibt es neue Folgen der "Pierre M. Krause Show". Andreas Kümmert, Sänger Er sorgte für einen Eklat beim ESC Vorentscheid 2015. Obwohl er vom Publikum ganz klar als Sieger gekürt wurde, lehnte der Gewinner der Castingshow "The Voice of Germany" im letzten Moment eine Teilnahme am Eurovision Song Contest ab und nahm die Wahl nicht an. Zum ersten Mal wird Andreas Kümmert exklusiv in der "NDR Talk Show" über die Hintergründe seines damaligen Entschlusses im Fernsehen mit Barbara Schöneberger sprechen. Er wird erzählen, wie er die Zeit danach erlebt hat und wie er wieder neues Selbstvertrauen gefunden hat. Denn nun will er mit neuem Elan wieder durchstarten. Am 23. September erscheint sein neues Album und er geht auf Tournee. In der "NDR Talk Show" wird er live in der Runde einen Song präsentieren. Dr. Anne Fleck, Ernährungsmedizinerin Seit dem großen Erfolg der Sendung "Die Ernährungs-Docs" im NDR Fernsehen ist Anne Fleck eine feste TV-Instanz in Sachen Ernährung un In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Bastian Pastewka (Schauspieler), Anke Engelke (Schauspielerin), Wigald Boning (Komiker und Autor), Pierre M. Krause (Moderator und Entertainer), Andreas Kümmert (Sänger), Dr. Anne Fleck (Ernährungsmedizinerin), Dr. Sebastian Lotzkat (Autor, Biologe und Sc Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 295 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 80 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 65 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 60 Min.