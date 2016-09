MTV 15:05 bis 15:55 Dokusoap Made Motocross-Fahrerin Kaitlin USA 2002 Merken Es gibt so viele junge Leute mit großem Potenzial, aber etwas hält sie davon ab ihren Traum zu verwirklichen. Vielleicht sind sie zu schüchtern, besitzen zu wenig Selbstbewusstsein oder sie denken, sie sind nicht "cool" genug oder haben nicht den richtigen "Look"; oder ihnen wurde erzählt, dass sie nicht die Fähigkeiten für ihren Traum besitzen. Ob unsere ausgewählten Kandidaten ihre Ziele erreichen, oder nicht, die Botschaft von MADE ist, dass es besser ist keinen Erfolg zu haben als es gar nicht versucht zu haben. Die Kandidaten werden Dinge über sich selbst erfahren und beim nächsten Mal werden sie keine Angst haben, das zu erreichen, was sie wollen. Ob Cheerleader, Football Player oder Frauenheld - MTV MADE gibt jedem seine Chance zur großen Verwandlung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MADE