TNT-Serie 03:45 bis 04:30 Mysteryserie Pretty Little Liars Ein letzter Tanz USA 2015 16:9 Endlich findet der Abschlussball an der Rosewood High statt - doch Alison, Aria, Emily, Hanna und Spencer dürfen ihn nicht besuchen. Wegen Sicherheitsbedenken wurde ihnen die Teilnahme untersagt. Die Mütter der Freundinnen versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, und beschließen, selbst einen Abschlussball abzuhalten. Allerdings hat keine von ihnen mit Charles gerechnet. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Janice Cooke Drehbuch: Oliver Goldstick, Francesca Rollins Musik: Mike Suby