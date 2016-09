TNT-Serie 23:15 bis 00:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Menschliche Fracht USA 2007 16:9 Merken Das FBI setzt zum Schlag gegen einen von dem "Boss" Natschalnik geführten Menschenhändlerring an. Unter seiner Leitung schleust die Organisation illegal Osteuropäerinnen über den Hafen von Philadelphia in die USA, um sie dort zur Prostitution zu zwingen. Widerspenstigen Opfern werden mit Zigaretten die Fußsohlen verbrannt. Über die Spur eines ehemaligen Opfers kann Natschalnik enttarnt werden. Er wird jedoch unantastbar, da alle Zeugen aus Angst vor seiner Rache schweigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Stefanos Miltsakakis (Yuri) Tracie Thoms (Kate Miller) Originaltitel: Cold Case Regie: Andy Garcia Drehbuch: Meredith Stiehm, Tom Pettit Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine