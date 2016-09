TNT-Serie 21:45 bis 22:30 Mysteryserie Pretty Little Liars Aufgehängt USA 2015 16:9 Merken Nach der letzten Begegnung mit Charles ist ganz Rosewood in höchster Alarmbereitschaft. Ella will Aria unbedingt sicher zuhause wissen und verbietet ihr, die Kunstgalerie zu besuchen, in der Arias Werke ausgestellt werden. Hanna ist indes unsicher, ob sie das Geld nicht besser zurückgeben sollte und zu allem Überfluss gerät schließlich sogar noch der Abschlussball in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Larry Reibman Drehbuch: Bryan M. Holdman Musik: Mike Suby