KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokumentation Schau in meine Welt! Ottilie mag's grün D 2012-2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Ottilie mag's grün: Ottilie ist 15, kommt aus Chemnitz und mag's am allerliebsten grün! Wenn Menschen permanent Dinge neu kaufen oder Lebensmittel, die eigentlich noch in Ordnung sind, einfach wegschmeißen, ärgert sich die Schülerin sehr! Ottilie will nicht einfach zusehen, wie Müllberge wachsen, Plastiktüten unsere Meere und Flüsse verdrecken und Meeresbewohner töten. Ottilie macht was! Sie will mit ihren Aktionen erreichen, dass der Eine oder Andere sein Leben ändert oder zumindest hinterfragt: "Brauche ich das wirklich?". Dafür hat Ottilie mit Freunden eine eigene Umweltgruppe gegründet. In der KiKA-Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" sind wir ganz nah dabei, wenn Ottilie sich mit Ihren Freunden gegen Plastikverpackungen engagiert, Lebensmittel vor der Tonne rettet und Klamotten tauscht und upcycelt, anstatt neuen Kram zu kaufen! Ottilie wünscht sich eine Zukunft ohne Müllberge, Plastiktüten und verschmutzte Flüsse und Meere. "Jeder kann was tun!" sagt Ottilie und möchte durch ihre Aktionen andere Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene - wach rütteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schau in meine Welt!