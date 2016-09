KI.KA 15:45 bis 16:10 Kinderserie H2O Abenteuer Meerjungfrau Folge: 19 Schildkröteneier in Gefahr F, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schildkröteneier in Gefahr: Die Meerjungfrauen finden einige Schildkröteneier am Strand. Da sie nicht transportiert werden können, beschließen sie, die Eier gemeinsam mit Lewis und Byron zu bewachen. Genau an diesem Strandabschnitt möchte Miriam am Abend eine große Party steigen lassen und hat sich dafür auch schon die Erlaubnis ihres Vaters geholt. Miriam lässt sich nicht überzeugen, die Party abzusagen und erscheint am Abend mit all ihren Freunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: H2O: Mermaid Adventures Regie: Tian Xiao Zhang Drehbuch: Delphine Dubos, Franck Soullard, Hadrien Soulez Larivière