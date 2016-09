KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Schiffe versenken D 1999-2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Schiffe versenken: Zufällig belauscht Laurenz an einer Ampel ein verdächtiges Gespräch zwischen dem Eigner eines Stückgutfrachters und seinem Kapitän. Die beiden Schurken scheinen eines ihrer Schiffe gewinnbringend versenken zu wollen. Als Laurenz den anderen Pfefferkörnern von seinem Verdacht erzählt, stößt er auf taube Ohren. Zu vage erscheinen ihnen die Hinweise und außerdem stehen eine Mathearbeit und eine wichtige Karateprüfung an. Frustriert macht sich Laurenz im Alleingang auf die Suche nach den Tätern und entdeckt schließlich im Hafen deren Transporter, beladen mit einer Kiste Sprengstoff. Doch bevor er Hilfe holen kann, wird er von den Schurken überwältigt. Nicht besser ergeht es Karol, als er Laurenz Spur aufnimmt, um seinen Freund zu befreien. Beide werden an Bord des Schiffes gebracht und im Stauraum gefangen gehalten. Nun können die beiden nur noch auf die Hilfe der anderen Pfefferkörner Yeliz, Marie und Lilly hoffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Alexander (Max Paulsen) Carolin Garnier (Nina Pellicano) Martha Fries (Jessi Amsinck) Emilio Sanmarino (Luis de Lima Santos) Robin Huth (Matteo, Ninas Bruder) Lucia Peraza Rios (Isabell de Lima Santos, Luis' Mutter) Markus Knüfken (Alerxander Amsinck, Jessis Vater) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Andrea Katzenberger, Franziska Hörisch, Klaus Wirbitzky Drehbuch: Andrea Katzenberger, Anja Jabs, Jörg Reiter, Katja Kittendorf, Catharina Junk Musik: Mario Schneider, tonfarm filmstudio