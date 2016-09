KI.KA 11:40 bis 12:05 Trickserie Tashi Süßes oder Schauriges / Lotus & die Bambus-Schlange AUS 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Süßes oder Schauriges: Als Tashi, Jack, Lotus und Ah Chu in der Gruselnacht Süßes oder Schauriges spielen, treffen sie Lily Distel. Sie fordert Lotus heraus, sie zu des Dämons Murmeln zu begleiten. Dort lebt der alte Ratmus, dessen Verbannung aus dem Dorf in der Gruselnacht gefeiert wird. Und nur in dieser Nacht kann der alte Ratmus aus der Unterwelt zurückkehren. Lotus will Lily Distel beweisen, dass sie keine Angst vor dem bösen Dämonen hat und folgt ihr zusammen mit Tashi, Jack und Ah Chu in die hohen Berge. Lotus & die Bambus-Schlange: Tashi, Jack und Lotus besorgen im Wald für Ömchens Eintopf eine ganz besondere Zutat: Eine der äußerst seltenen Bambusblüten. Aber damit machen sie sich nicht nur Freunde. Die riesige Bambus-Schlange, deren Lieblingsfutter diese Blüten sind, macht nun Jagd auf die Drei. Und als Lotus dabei von ihr gebissen wird, ist sie bambuselt sie verwandelt sich in Bambus! Und das ausgerechnet in dem Moment, als Graf Ling mit seiner Bambus-Erntemaschine in den Wald einfällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lotus: Mareike Fell (Spreherin) Originaltitel: Tashi Regie: Noel Cleary, Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas, Giula Sandler, Sam Meikle, Alexa Moses, Zoe Harrington, David Evans, Charlotte Hamlyn