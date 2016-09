KI.KA 09:40 bis 09:55 Trickserie Das Zauberkarussell Der Vetter aus Australien F, GB 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Vetter aus Australien: Digger, der Vetter von Pollux aus Australien ist zu Besuch. Alle sind begeistert von ihm, weil er so witzig ist und so toll singen und tanzen kann. Pollux ist neidisch auf ihn. Er glaubt, dass seine Freunde ihn deswegen weniger mögen als Digger. Zebulon verspricht, Pollux beizubringen, wie man witzig ist. Aber es ist gar nicht so einfach, aus einem muffigen Hund einen lustigen zu machen. Und zuerst geht auch alles schief. Aber dann macht Pollux die Erfahrung, dass man auch unfreiwillig komisch sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout Regie: Graham Ralph, Raoff & Stéphane Sanoussi Drehbuch: Graham Ralph, Jimmy Hibbert Musik: Damien Hervé

