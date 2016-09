Disney Channel 23:40 bis 00:05 Comedyserie Die Goldbergs Folge: 13 Die andere Glucke USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Diesmal dreht sich alles um eine große Talentshow. Beverly sieht ihre Kinder grundsätzlich durch eine rosarote Mami-Brille und alles, was ihre kleinen Lieblinge tun, ist für sie das Größte. Und als es darangeht, an einem Talentwettbewerb in der Schule teilzunehmen, will Barry eine Karate-Nummer bringen, die er mit Adam einstudiert hat. Leider erinnert Barrys Karate mehr an jemanden, der versehentlich in die Steckdose gegriffen hat. Die Einzige in der Familie, die scheinbar wirklich etwas drauf hat, ist Erica, die dann auch auf der Bühne brilliert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Annie Mumolo (Betsy Rubenstone) Originaltitel: The Goldbergs Regie: Michael Patrick Jann Drehbuch: Stacey Harman, Kristopher Valentine Musik: Michael Wandmacher