Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Immer wieder Jim Schmutzige Konkurrenz USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim ermutigt seine Töchter einen Limonadestand zu eröffnen, um sich das Geld für eine Karusselfahrt zu verdienen. Damit will er den Unternehmergeist seines Nachwuchses fördern. Er hat jedoch nicht mit Konkurrenz in Person des Nachbarkindes gerechnet. Schnell sind auch die Erwachsenen in den Wettstreit verwickelt. Unterschiede im Verhalten zwischen den Generationen sind kaum wahrzunehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Kevin Chamberlin (Wallace) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Sylvia Green Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi , Glen Clark, Rich Ragsdale, Jonathan Wolff