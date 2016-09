Disney Channel 19:20 bis 20:15 Jugendserie Violetta ARG 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Ramallo bekommt einen Anruf vom Krankenhaus und erfährt, dass Violetta einen Unfall hatte. Clement weist Gery darauf hin, dass alle von der Auseinandersetzung wissen, die sie mit Violetta hatte. Aus diesem Streit schließend, geht Violetta davon aus, dass Gery für ihren Unfall verantwortlich ist. León vermutet, dass Priscilla die Schuldige ist. Unterdessen fordert Priscilla Ludmila auf, ihre Sachen zu packen, da sie sie auf ein Internat in der Schweiz schicken wird, und Germán konfrontiert Priscilla bezüglich der Spinne in Angies Auto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Violetta Regie: Jorge Nisco, Martin Saban