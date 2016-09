Disney Channel 13:20 bis 13:50 Comedyserie Liv und Maddie Grusel sich wer kann USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Maddie und Willow bereiten sich auf die Schule des Schreckens vor, indem sie versuchen, jüngere Schüler zu erschrecken. Liv und Joey reisen derweil nach New York, um die Grusel-City im Central Park zu besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Robert Belushi (Photographer) Landry Bender (Cyd Ripley) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Adam Weissman Drehbuch: Danielle Hoover, David Monahan