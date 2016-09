TNT Film 21:55 bis 00:25 Katastrophenfilm Armageddon USA 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der schwärzeste Tag unseres Planeten wird zur größten Stunde der Menschheit. Um 4.49 Uhr Mitteleuropäischer Zeit verschwindet das Space-Shuttle "Atlantis" spurlos im All. Stunden später geht ohne Vorwarnung ein Meteoritenregen an der Ostküste der Vereinigten Staaten nieder und richtet großen Schaden an. Doch dabei handelt es sich nur um das Vorspiel zu einer weitaus größeren Bedrohung. Denn kurz darauf macht ein Hobby-Astronom eine wahrhaft große Entdeckung: Ein Asteroid von der Größe des Staates Texas steuert mit einer Geschwindigkeit von 35.000 km/h geradewegs auf die Erde zu! In exakt 18 Tagen wird der "Erdenkiller" einschlagen - das definitive Ende des Blauen Planeten. Das amerikanische Militär und die Spezialisten der NASA unter der Leitung von Dan Truman suchen fieberhaft nach einer geeigneten Abwehrmaßnahme. Der Beschuss mit Atomraketen würde den gigantischen Gesteinsbrocken wohl kaum aus seiner gefährlichen Bahn werfen. Doch mit dem Mut der Verzweiflung fällt der NASA doch noch ein geradezu irrwitziger Plan zur Rettung der Menschheit ein: Die einzige Chance den "globalen Killer" auszuschalten, besteht darin, ihn von innen zu sprengen, sodass die Trümmer an der Erde vorbeischießen oder verglühen. Doch dazu müsste man ein gewaltiges Loch in den kosmischen Brocken bohren. Dafür heuert der NASA-Leiter Dan Truman den weltweit besten Spezialisten für Tief-Ölbohrungen, Harry S. Stamper, an. Doch Stamper will sich nicht auf die braven und biederen Jungs von der NASA verlassen, sondern seine eigenen Männer mit auf die Reise zum Asteroiden nehmen. In nur einer Woche sollen die zwölf tollkühnen Männer zu Astronauten ausgebildet werden, um in den beiden Shuttles "Freedom" und "Independence" ins All katapultiert zu werden. Ziel ist es, den Asteroiden anzubohren und ihn mit einem nuklearen Sprengkopf von innen heraus zu sprengen. Nur zögernd nimmt Stamper auch A.J. Frost mit, seinen besten Mann, der jedoch den Fehler machte, sich mit Harrys Tochter Grace "in flagranti" erwischen zu lassen. Grace Stamper hat somit doppelten Grund, das waghalsige Unternehmen mit äußerst gemischten Gefühlen zu verfolgen. Aber sie wird sicher nicht die Einzige sein: Das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel. Nachdem "das dreckige Dutzend" im Schnellkurs zu Astronauten ausgebildet wurde geht es an den Start. Die altehrwürdige russische Raumstation soll als Zwischenstation dienen, um neuen Treibstoff zu tanken. Doch die letzte Reliquie sowjetischer Technologie fliegt endgültig auseinander, und in letzer Sekunde können sich die Astronauten und der russische Kosmonaut Lev Andropov retten. Die beiden Shuttles nehmen hinter dem Mond Kurs auf den Asteroiden und stoßen mitten durch dessen Trümmerschweif zum Kern vor. Doch lediglich Harry Stampers Shuttle übersteht das Bombardement und kann halbwegs den geplanten Zielpunkt erreichen. Das andere Shuttle scheint gescheitert zu sein. Stamper beginnt mit den Bohrungen. Doch es gibt immer wieder Probleme mit den Bohrköpfen und dem Gestänge, bis völlig überraschend A.J. und Andropov mit dem Landevehikel aus dem anderen, verloren geglaubten Shuttle zu ihnen stoßen und die Arbeit fortgesetzt werden kann. Die Menschheit scheint nochmals mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Doch dann verweigert der Fernzünder des nuklearen Sprengkopfs seinen Dienst. Es gibt nur noch eine einzige Chance die Menschheit retten: Ein Mann muss auf dem Asteroiden zurück bleiben, um den Sprengkopf manuell zu zünden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Harry S. Stamper) Billy Bob Thornton (Dan Truman) Ben Affleck (A. J. Frost) Liv Tyler (Grace Stamper) Steve Buscemi (Rockhound) Michael Clarke Duncan (Jayotis "Bear" Kurleenbear) Keith David (General Kimsey) Originaltitel: Armageddon Regie: Michael Bay Drehbuch: Jonathan Hensleigh, J. J. Abrams Kamera: John Schwartzman Musik: Harry Gregson-Williams, Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12