3sat 15:30 bis 16:00 Reportage Eisenbahn-Romantik Der Shinkansen - Japans eisernes Rückgrat D 2007 2016-09-27 03:20 Stereo 16:9 Live TV Merken Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Jahr 1964 wurde er der staunenden Welt zum ersten Mal vorgestellt: der Shinkansen, ein Zugtyp, den es so noch nie gegeben hatte. Er war der Vorreiter einer neuen Bahnepoche, der Epoche der Schnelltriebwagen. Die japanischen Superzüge erreichten mit ihren 200 Stundenkilometern eine Reisegeschwindigkeit, an die in Europa noch lange nicht zu denken war. Das "eiserne Rückgrat" Japans, so die wörtliche Übersetzung von "Shinkansen", breitete sich Stück für Stück in Japans Streckennetz aus. Heute befahren die Schnellzüge beinahe 2000 Kilometer und sind 270 Kilometer pro Stunde schnell. Seit 1964 haben sie fast fünf Milliarden Passagiere befördert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisenbahn-Romantik