Kabel1 Doku 01:20 bis 02:10 Dokumentation Die Bombenentschärfer - Arbeiten unter Lebensgefahr GB 2011 16:9 HDTV Merken Nachdem ein Aufständischer bei einer Explosion ums Leben kommt, sehen sich Bombenentschärfer Rod und sein Team die Lage von oben - aus dem Helikopter - an. Rod begutachtet schließlich eine Bombe, die ihn töten könnte, wenn er auch nur die geringste falsche Bewegung macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Bomb Squad

