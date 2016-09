Kabel1 Doku 23:45 bis 00:05 Dokumentation Unreported World Venezuela: Tagesgeschäft Kidnapping GB 2011 2016-09-28 04:15 16:9 HDTV Merken In Venezuela werden täglich mindestens fünf Menschen entführt. Die Reporterin Kiki King und der Regisseur James Brabazon treffen in Caracas eine Eliteeinheit der Polizei, die mit allen Mitteln gegen die Kidnapper-Banden vorgeht. Chef des Teams ist Hector Ramirez, der im Kampf gegen die Kriminellen nicht nur auf seine Pistole vertraut, sondern auch auf die Handys der Gangster: Ramirez ist ein Telekommunikations-Spezialist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unreported World