Kabel1 Doku 15:35 bis 16:20 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Ein Herrenhaus in Glamorgan - Das Wiedersehen GB 2010 2016-09-28 05:25 16:9 HDTV Simon Hooper und seine Freundin Victoria haben vor einiger Zeit ein mittelalterliches Gebäude erworben, das sie mit dem knappen Budget von 40.000 Britischen Pfund zu ihrem Traumhaus umbauen wollten. Doch der Zeitplan war zu eng, und das Geld wurde knapp. George Clarke besucht die beiden um zu sehen, ob sie sich ihrem Traum vom unkonventionellen Eigenheim doch noch erfüllen konnten. Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man