Sky Sport Austria 20:00 bis 22:15 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL Moser Medicals Graz 99ers - HC Innsbruck, 3. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beach-Party in Vorarlberg! Mit einem furiosen 4:1-Auftaktsieg beim Dornbirner Eishockey Club starteten die Graz 99ers in die neue Saison. Nach dem Gegentreffer zum 0:1 zündete Flügelflitzer Kyle Beach den Turbo und drehte mit drei Treffern in drei Minuten das Match. Brendon Nash setzte wenig später bei doppelter Überzahl von der blauen Linie aus den Schlusspunkt. "Das war wirklich ein perfekter Start", sagte Manager Bernd Vollmann. "Im zweiten und dritten Durchgang haben wir souverän und taktisch diszipliniert gespielt - genau so wollten wir auftreten." So furios soll es auch gegen Innsbruck weitergehen. Die "Haie" mussten bereits zweimal aufs Eis, rangen Bozen mit 8:7 nieder. In Google-Kalender eintragen