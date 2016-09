Sky Sport 2 08:00 bis 10:00 Golf Golf: European Tour Porsche European Open, 4. Tag in Bad Griesbach 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Comeback der Porsche European Open im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg. In dieser Woche findet das Turnier erneut im oberbayrischen Bad Griesbach statt und mit Martin Kaymer ist erstmals auch die deutsche Nummer eins und zweifache Major-Sieger am Start. Weitere Stars sind Ernie Els, Padraig Harrington, Y. E. Yang, Bernd Wiesberger, Thomas Pieters und Titelverteidiger Thongchai Jaidee. Das deutsche Aufgebot umfasst neben Kaymer auch Marcel Siem, Maximilian Kieffer, Florian Fritsch und sechs weitere Spieler. Kommentar: Adrian Grosser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

