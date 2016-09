Junior 19:45 bis 20:00 Jugendserie Hotel 13 Der Brief B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Richard zerbricht sich den Kopf: Wo kann der geheime Aufzugsschacht nur sein? Er ist so sehr davon in Beschlag genommen, dass er ohne groß nachzudenken Lenny und den Jüngeren frei gibt, um an den Strand zu gehen. Aber dann kündigt Ruth an, dass der amerikanische Botschafter mit seiner Familie ins Hotel kommt... Am Strand versucht Victoria Jacks Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber der hat nur Augen für Caro. Allerdings wirkt ihr Plan anders als erwartet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom Kepler) Carola Schnell (Anna Jung) Gerrit Klein (Jack Leopold) Marcel Glauche (Flo Tuba) Hanna Scholz (Victoria von Lippstein) Julia Schäfle (Liv Sonntag) Antje Mairich (Marion Kepler) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6