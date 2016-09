Discovery Channel 21:45 bis 22:35 Dokumentation Ed Stafford: Survival-Trip ins Ungewisse Tief im Regenwald GB 2015 Stereo 16:9 Merken Machete, Schlauchboot und Moskitonetz: Ed Stafford bereitet sich in London auf seine nächste Expedition vor. Dieses Mal führt die Reise in den größten Regenwald der Welt. Dort hat der Abenteurer auf Satellitenbildern mitten im Dschungel einen türkisblauen See entdeckt, der von keiner erkennbaren Wasserquelle gespeist wird. Ist das Gewässer durch einen Meteoriteneinschlag entstanden? Um das Geheimnis zu lüften, bricht der Ex-Soldat nach Brasilien auf und erkundet dort 120 Kilometer von der nächsten Straße entfernt die unberührte Wildnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ed Stafford: Into the Unknown Altersempfehlung: ab 6