Fußball: 2. Bundesliga Dynamo Dresden - Würzburger Kickers, 7. Spieltag Nur ein kleiner Herbstschnupfen oder schon eine ausgewachsene Grippe? Dynamo kassierte nach dem Derby-0:3 gegen Aue in Kaiserslautern den nächsten Dreierpack. Verschlief die erste Hälfte komplett und lud den FCK mit individuellen Fehlern zum Toreschießen ein. "Ich bin richtig sauer, vor allem über die erste Halbzeit", schimpfte Trainer Uwe Neuhaus wie ein Rohrspatz, "wir waren vorne harmlos und hinten weit weg vom Gegner. Jetzt ist es wichtig, die beiden Pleiten schnell aus dem Kopf zu kriegen." Die Kickers mussten nach drei Siegen in Serie mit 0:1 gegen Union mal wieder eine Schlappe einstecken. "Wir haben Gas gegeben und alles versucht", so Coach Bernd Hollerbach,