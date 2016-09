Sky Bundesliga 01:45 bis 03:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth - SV Sandhausen, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kampf und Krampf dominierten das 261. Frankenderby, bei dem sich Fürth in Nürnberg zu einem 2:1 kämpfte und krampfte. Entscheidend für den "Kleeblatt"-Sieg war die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Zwei von drei Chancen nutzten die Fürther, und Eigengewächs sowie Schütze des zweiten Tores Daniel Steininger (21) flippte vor Freude schier aus: "Seit ich 16 bin kicke ich bei Fürth und habe immer von so einem Derby-Moment geträumt." Ein Alptraum war Sandhausens 0:0 gegen Heidenheim. Eine niveau-, tempo-, und chancenlose Partie, mit der man Werbung für Schlaftabletten machen könnte. Einzig ein Pfostenschuss von SVS-Stürmer Andrew Wooten sorgte für ein paar Sekunden Aufregung im Hardtwa In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

