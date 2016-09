Sky Bundesliga 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball: Bundesliga 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Endlich! Der Knoten ist geplatzt, jetzt geht's los! So dachten wohl die meisten Schalker Fans, als Klaas-Jan Huntelaar in der 36. Minute gegen Köln das erste Saisontor für S04 erzielte. Doch es war ein typischer Fall von denkste! Nur zwei Minuten später glich Yuya Osako für den FC aus und in der Schlussphase trafen die Kölner noch zum 2:1 und 3:1. Schalke steht damit ohne Punkte auf Platz 17. "Wir haben viel zu schnell den Gegentreffer kassiert, das hat uns ein wenig verunsichert", glaubt Benedikt Höwedes. Der S04-Kapitän weiß: "Mit jeder Niederlage wird es alles andere als einfacher." Vielleicht klappt's ja bei den Remis-Königen 1899 mit dem ersten Punkt. Moderation: Thomas Wagner, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Wagner