Sky Bundesliga 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - FC Ingolstadt 04, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Wenn ein Champions-League-Teilnehmer bei einem Aufsteiger antritt, dann zählt eigentlich nur ein Sieg. Trotzdem war Borussia Mönchengladbach mit dem 1:1 in Leipzig zufrieden. "Es war nicht leicht für uns", erklärt André Hahn, denn "wir sind gegen eine Mannschaft, die es sehr gut gemacht hat, früh in Rückstand geraten". Unter diesen Umständen sei ein Punkt auswärts "in Ordnung", findet der Stürmer. Gegen Ingolstadt will er aber "wieder dreifach punkten". Die Oberbayern stecken nach der dritten Niederlage in Folge im Tabellenkeller fest. "Wir haben alles probiert, aber der Killerinstinkt ist nicht da", kommentierte FCI-Trainer Markus Kauczinski das 0:2 g