Sky Bundesliga 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1860 München - Hannover 96, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Nach drei sieglosen Spielen, inklusive Dusel-3:3 in Bielefeld, hat Hannover gegen Karlsruhe mit einem 1:0 zurück in die Erfolgsspur gefunden. 96 zeigte vor allem offensiv eine deutliche Leistungssteigerung, ließ aber zu viele Chancen liegen. "Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt nach den zuletzt überschaubaren Spielen", sagte Verteidiger Oliver Sorg. Für die nächste Partie gibt Keeper Philipp Tschauner die Devise aus: "Wir fahren nach München, um zu gewinnen. Das ist unser Ziel." Die Bilanz der "Roten" gegen den TSV verspricht eine enge und unterhaltsame Kiste: Siebenmal triumphierte 96 bei drei Remis und zwölf Niederlagen. Kommentar: Toni Tomic.