Discovery Channel 23:15 bis 00:40 Dokumentation Haie im Jagdfieber GB 2006 Stereo 16:9 Merken Haie sind nicht nur perfekte Jäger, sondern auch echte Überlebenskünstler der Evolution: Seit über 400 Millionen Jahren schwimmen sie durch unsere Ozeane. Während unzählige Lebensformen längst ausgestorben sind, haben die Haie bis heute überlebt. Wo auch immer sie vorkommen, haben sie sich perfekt an die jeweiligen Umweltbedingungen angepasst. Doch was ist ihr Geheimnis, ihre Überlebensstrategie? Dieser Frage geht die Dokumentation "Haie im Jagdfieber" auf den Grund. Sieben häufig vorkommende Haiarten - darunter Mako und Weißer Hai - werden genauer betrachtet und ausführlich auf ihre erstaunlichen, optimal auf die jeweilige Beute abgestimmten Jagdtechniken untersucht. Zahlreiche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Predators