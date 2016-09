Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Goldrausch in der Beringsee USA 2007 Stereo 16:9 Merken Nach der geglückten Rettung ihres Kollegen von der "Trail Blaizer" widmen sich die Besatzungsmitglieder der "Time Bandit" sofort wieder ihrer harten Arbeit. An Bord des Schiffes herrscht gute Stimmung, und die Männer hoffen jetzt auf Käfige, die randvoll mit teuren Königskrabben sind. 360 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbor haben Kapitän Blake Painter und seine Crew von der "Maverick" gerade eine Ladung im Wert von 168.000 Dollar gelöscht. Durch peitschenden Wind und siebeneinhalb Meter hohe Wellen kämpft sich das Fangboot durch die eisige Beringsee - zurück in die ergiebigen Fanggründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch