Classica 21:15 bis 23:50 Oper Berg, Lulu D 2012 Stereo 16:9 Merken Aus der Staatsoper im Schillertheater, Berlin: "Lulu" von Alban Berg (1885-1935). Musikalische Leitung: Daniel Barenboim - Inszenierung: Andrea Breth. Mit Mojca Erdmann (Lulu), Deborah Polaski (Gräfin Geschwitz), Michael Volle (Dr. Schön/Jack the Ripper). Die Oper handelt vom Aufstieg und Untergang der schönen, geheimnisvollen Kindfrau Lulu, die die Männer verwirrt und in den Tod treibt, bis das Schicksal sie selbst ereilt. Die zweite Szene des dritten Akts (London-Bild) wurde von David Robert Coleman neu bearbeitet und instrumentiert. "Ein sensationeller Abend." (Rheinische Post) In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mojca Erdmann (Lulu) Deborah Polaski (Gräfin Geschwitz) Stephan Rügamer (Der Maler/Ein Neger) Michael Volle (Dr. Schön/Jack the Ripper) Thomas Piffka (Alwa) Jürgen Linn (Schigolch) Originaltitel: Berg: Lulu