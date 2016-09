Spiegel Geschichte 01:50 bis 02:45 Dokumentation Die Händler - Millionengeschäft Börse GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Diese Folge begleitet erfahrene und frischgebackene britische Hometrader durch ihren Alltag. Während es Sportfanatiker Charlie bereits zum Millionär gebracht hat, träumen Anfänger wie Jane oder René noch vom großen Wurf auf dem Börsenmarkt. Justyn und Akil sind bereits auf einem guten Weg und scheinen eine große Zukunft vor sich zu haben. So unterschiedlich diese Menschen auch sein mögen - ein Ziel vereint sie alle: sie wollen von den eigenen vier Wänden aus durch ein paar Mausklicks reich werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traders - Millions By the Minute

