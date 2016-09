Sky Krimi 23:35 bis 00:25 Krimiserie Küstenwache Folge: 242 In mörderischer Absicht D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Während einer ruhigen Patrouillenfahrt wird die Crew von Kaptitän Ehlers von einem Notruf überrascht: Stefan Hirschberg braucht nach einen Überfall auf seine Yacht dringend Hilfe. Ein ihm unbekannter Mann hatte ihn angegriffen und wollte ihn ermorden. Bei einem Zweikampf ging der Fremde über Bord. Woher kam der Angreifer, und warum wollte er Hirschberg, einen angesehenen und erfolgreichen Reeder in der Region, töten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Lara-Isabelle Rentinck (Pia Cornelius) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Andreas Dobberkau (Marten Feddersen) Originaltitel: Küstenwache Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Angela Strunck Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12