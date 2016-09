Sky Krimi 21:05 bis 21:55 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 219 Elvis D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Elvis-Imitator Jürgen Schmitt liegt tot in einem Möbelcenter Wismars, neben ihm ein Flachmann. Wurde der Künstler vergiftet? Weiß seine Agentin Barbara Blank ein Motiv? Und woher hatte Schmitt seit kurzem so viel Geld, das er mit einem teuren Auto durch die Gegend fahren konnte? Tatsächlich hat die vermögende Elsa Wenning dem Sänger auffällig großzügig für seine Privatvorstellungen entlohnt. Grund genug für das Sonderkommando, die ältere Dame genauer unter die Lupe zu nehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Monika Lennartz (Elsa Wenning) Dana Golombek (Barbara Blank) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Steffi Doehlemann Drehbuch: Hannes Treiber Kamera: Georgij Pestov Musik: Andreas Kaiser