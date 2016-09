Sky Krimi 11:35 bis 12:30 Krimiserie Wolffs Revier Schnell reich, schnell tot D 1992 Stereo Merken In der Wohnung des ermordeten Frührentners Leo Tomek werden neben einem Notizbuch 500.000 Mark gefunden. Die Spur führt zunächst zu Exsenator Dr. Habermann, dann zu dessen Gärtner, der wegen Betrugs entlassen wurde. Auch Verena gerät mit dem Gesetz in Konflikt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Thomas Thieme (Kadletz) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Kaspar Heidelbach Drehbuch: Joseph Rölz Kamera: Jörg Jeshel Musik: Klaus Doldinger Altersempfehlung: ab 12