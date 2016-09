Sky Atlantic HD 17:10 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Russisches Bankett F, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der gedächtnislose Agent XIII (Stuart Townsend) verfolgt eine Spur des ehemaligen CIA-Directors Giordino (Paulino Nunes) nach Moskau. Die führt zu einem Banksafe, in dem Giordino hochbrisante Dokumente aufbewahrt. XIII und Special Agent Lauren Jones (Aisha Tyler) versuchen, an das geheime Material zu kommen. - Die mitreißende Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics über einen Agenten ohne Gedächtnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Stephen McHattie (President Carrington) Paulino Nunes (Frank Giordino) Ted Atherton (Wally Sheridan) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Lee Rose Drehbuch: Philippe Lyon, Denis McGrath, Jean van Hamme, William Vance Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 12