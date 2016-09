Sky Atlantic HD 15:15 bis 16:05 Serien Boardwalk Empire Auf Messers Schneide USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gyp Rossetti (Bobby Cannavale) macht seinen nächsten Zug in Atlantic City und zwingt Nucky und Eddie (Steve Buscemi, Anthony Laciura) dazu, bei Chalky White Zuflucht zu suchen. Während ihr Artemis Club von Rossettis Leuten in Beschlag genommen wird, denkt Gillian (Gretchen Mol) über ihre geschäftliche Zukunft nach, die eventuell auch einen unwillkommenen Partner einschließt. Lucky Luciano (Vincent Piazza) lässt sich auf einen Deal ein, den er schon wenig später bereuen wird. - Gefeierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Nucky Thompson) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Michael Pitt (Jimmy Darmody) Michael Shannon (Van Alden) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Joseph Riccobene (Frankie Yale) Stephen Graham (Al Capone) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Allen Coulter Drehbuch: Howard Korder, Terence Winter, Nelson Johnson Altersempfehlung: ab 12